Compass Group Belgilux est l'un des leaders de la restauration collective en Belgique.

Il prépare, chaque jour, 180.000 repas pour les restaurants d'entreprises, les écoles et le secteur médical. Sans oublier le catering événementiel. Comme ses collègues, le groupe a été durement frappé par la pandémie, avec un certain nombre de ses secteurs d'activité à l'arrêt total ou partiel pendant de longues semaines. Face à cette crise du coronavirus, Compass a déjà perdu un quart de son chiffre d'affaires et s'attend à une reprise très lente, vu les informations transmises par ses clients. Soit au mieux 75 % de ses revenus à l'automne 2021. Il a donc lancé une procédure Renault et envisage de se séparer d'un quart de ses effectifs, soit 550 emplois.