La société verviétoise revalorise les déchets plastiques les plus résistants pour en faire des produits innovants destinés à la voirie, à l'aménagement urbain et aux infrastructures ferroviaires. Non seulement recyclés, ces produits sont également recyclables. Ils peuvent être réintégrés dans de nouvelles solutions, à l'infini...

Les déchets des uns font le trésor des autres... Considérés par les industriels comme des encombrants dont ils ne savent que faire, les plastiques thermodurcissables ont longtemps été destinés à l'enfouissement. Aujourd'hui, Reprocover en fait son affaire. En 2020, la société a revalorisé 200 tonnes de ce plastique. En 2021, elle a doublé la mise. Cette année, le volume recyclé atteint les 700 tonnes. "D'ici deux ou trois ans, nous devrions pouvoir traiter annuellement 5.000 à 6.000 tonnes, se réjouit Charles Göbbels, managing director de Reprocover. Nous avons fait breveter notre procédé qui a été développé en collaboration avec différents centres de recherche. Les commandes commencent à arriver."

On distingue deux grandes catégories de plastiques: les thermoplastiques (PET, PVC, etc.), facilement recyclables, et les thermodurcissables, nettement plus compliqués à recycler, que l'on retrouve dans l'électroménager, les compteurs électriques, les tableaux de bord des voitures, etc. Reprocover collecte les seconds et les réduit à l'état de granules pour en faire, via un processus de compactage à très haute pression, un nouveau matériau: le RTS (Reprocessed Thermoset). Celui-ci s'avère extrêmement résistant à la contrainte physique (poids, chocs) ainsi qu'à la chaleur, au feu et aux décharges électriques. Ses propriétés plastiques lui permettent également d'être moulé et de reprendre vie sous différentes formes (rails, dalles, caniveaux, etc.).

Sur mesure

Concrètement, Reprocover récupère les déchets des entreprises et leur redonne vie, soit par le biais de produits finis qui leur sont directement utiles, soit en les aidant à incorporer ces matières en fin de vie directement dans leur process. "Tout est fait sur mesure, la recette est développée selon les souhaits du client, explique Charles Göbbels. Les propriétés mécaniques du produit sont fonction des besoins. Nous pouvons, par exemple, développer des produits s'assimilant à du caoutchouc mais qui sont beaucoup plus durs et peuvent absorber pas mal d'énergie, ou des produits avec plus de fibres de verre, ce qui les rend beaucoup plus résistants." Parmi ses clients, Reprocover compte des sociétés telles que Suez, la SNCF, ProRail, Voestalpine, Renewi, etc. Le tout est pensé de A à Z dans une logique circulaire. Les produits sont conçus pour pouvoir facilement, une fois en fin de vie, être retournés afin d'être recyclés et réintégrés dans de nouveaux produits. "Idem pour les produits cassés et les ratés de production qui sont broyés et réutilisés dans notre process", précise le managing director. Ainsi, la boucle du recyclage ne s'arrête jamais...

Autonomie

L'idée est bien sûr de minimiser l'impact environnemental des activités de recyclage. Aussi, 4.000 panneaux photovoltaïques alimentent 80% de la consommation électrique de la société. Pour assurer l'autonomie énergétique, une éolienne devrait être installée l'an prochain et des panneaux supplémentaires devraient encore compléter l'installation.

ANNE-SOPHIE CHEVALIER

