Lors de l'épidémie de coronavirus en mars 2020, TUI, le leader du voyage en Belgique, a dû arrêter ses voyages à forfait au Maroc. A partir du 15 octobre, le voyagiste relance 27 vols par semaine vers 9 aéroports marocains et depuis 3 aéroports belges.

Sur la base d'une évaluation interne approfondie, TUI a décidé de ne plus annuler les vacances à forfait au Maroc à partir du 15 octobre, car la destination a reçu une évaluation positive. Sur place, les vacanciers peuvent compter sur une situation sanitaire sous contrôle et une expérience de vacances peu limitée par les mesures sanitaires locales.

Le 15 novembre, TUI fly reliera Bruxelles à Tétouan chaque semaine. À partir du mois de novembre, la compagnie effectuera 27 vols par semaine au départ de Bruxelles, de Charleroi et d'Anvers vers 9 aéroports marocains:

de Bruxelles: Marrakech, Agadir, Casablanca et Tétouan

de Charleroi: Casablanca, Nador, Oujda, Tanger, Rabat et Al Hoceima

d'Anvers: Nador et Tanger

