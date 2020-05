Le vols passagers depuis et vers l'aéroport de Luxembourg reprendront le 29 mai prochain, annonce vendredi Lux Airport, qui se dit prêt à accueillir les voyageurs. Des mesures de protection ont en effet été mises en place.

Les vols avaient été suspendus il y a près de deux mois. Ils reprendront donc à la fin mai avec des vols de Luxair vers Stockholm, Lisbonne, Porto, Hambourg et Munich.

Des mesures de protection ont été mises en place pour préserver les passagers et le personnel, parmi lesquelles l'obligation de porter une protection du nez et de la bouche dans le terminal et dans les zones où la distance minimale de deux mètres ne peut être tenue. Le système de climatisation du terminal a été adapté afin de permettre la circulation d'un air frais et renouvelé entièrement toutes les 30 minutes, et des protections physiques ont été installées, à l'image de vitres en plexiglas aux points de contact.

Les vols avaient été suspendus il y a près de deux mois. Ils reprendront donc à la fin mai avec des vols de Luxair vers Stockholm, Lisbonne, Porto, Hambourg et Munich. Des mesures de protection ont été mises en place pour préserver les passagers et le personnel, parmi lesquelles l'obligation de porter une protection du nez et de la bouche dans le terminal et dans les zones où la distance minimale de deux mètres ne peut être tenue. Le système de climatisation du terminal a été adapté afin de permettre la circulation d'un air frais et renouvelé entièrement toutes les 30 minutes, et des protections physiques ont été installées, à l'image de vitres en plexiglas aux points de contact.