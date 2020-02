La nouvelle enseigne Mega World, amenée à prendre la place des magasins Blokker de Belgique et du Luxembourg en mai, sera déjà présente avant cette échéance de lancement officiel, a précisé à l'agence Belga la secrétaire permanente de la CNE Anne-Marie Dierckx. "On sent que pour le repreneur, tout doit aller très vite", commente-t-elle.

Les représentants des travailleurs ont été informés mardi de la vente des 123 magasins Blokker, détenus par Mirage Retail Group. Une annonce qui a écarté la perspective de fermetures et de licenciements, et donc suscité un certain soulagement. L'acquéreur, Dutch Retail Groep, va les transformer en "Mega World", entraînant ainsi la disparition d'une marque présente depuis 1977 en Belgique.

Si l'emploi est garanti aux conditions actuelles pour les 670 travailleurs concernés, qui restent jusqu'à nouvel ordre encore officiellement sous contrat avec Blokker, la nouvelle direction n'a pas dévoilé davantage d'éléments financiers. "On nous a parlé d'un objectif de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires sur cinq ans, sans plus de détails. On nous a aussi dit qu'au vu des 26 millions de pertes de l'année dernière, c'était soit cette solution, soit aller à la catastrophe", précise Mme Dierckx.

La syndicaliste a eu l'impression que le nouvel homme fort, Dirk Bron, était particulièrement pressé. "La grande ouverture aura lieu officiellement en mai, mais le nom Mega World va déjà apparaître avant cela, très rapidement." Le concept, créé de toutes pièces en Belgique, n'a pas d'équivalent sur ce marché, selon Mme Dierckx. Il reposera sur l'achat en grosses quantités de produits de marque, qui représenteront 80% des articles. Ceux-ci iront du vélo aux chaussures en passant par les t-shirts. Pas d'alimentaire, mais peut-être un peu de décoration, ce qui constituerait le dernier vestige du défunt Blokker.

