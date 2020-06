De nombreux Belges l'attendaient : la réouverture des établissements horeca est prévue ce lundi midi. Une bouffée d'oxygène pour le secteur, mais aussi pour les clients, qui s'impatientent de pouvoir retrouver les bars et restaurants afin de profiter d'un moment de détente entre amis. Un retour qui demande pourtant le respect de plusieurs règles de sécurité. Voici un guide des bonnes pratiques mises en place dans les établissements horeca.

Si les cafés, les bars et les restaurants sont autorisés à reprendre leurs activités ce lundi, tous les établissements ne seront pas rouverts pour autant : notamment les casinos, les salles de fêtes et de réception qui ne pourront rouvrir que le 1er juillet. Les discothèques et boîtes de nuit ne pourront, quant à elles, pas accueillir de clients avant la fin août.Pour garantir la sécurité de leurs clients, les établissements sont tenus de respecter certaines mesures d'hygiène : distance, marquage au sol, nombre de clients limité... Plusieurs directives ont été imposées par les autorités sanitaires. Une responsabilité qui n'incombe néanmoins pas qu'aux entrepreneurs. Les clients devront, eux aussi, suivre quelques recommandations. Outre celles propres à chaque établissement, voici quelques règles générales mises en place par le gouvernement.