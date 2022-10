René Branders, l'actuel président de la fédération de l'industrie technologique Agoria, remplacera Bart De Smet comme président de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) à partir d'avril 2023, annonce l'organisation patronale jeudi. Son mandat durera trois ans.

Bart De Smet, dont le mandat s'achève le 30 mars 2023, a lui-même proposé René Branders comme successeur et les administrateurs de la FEB ont approuvé unanimement ce choix. René Branders est à la tête de l'entreprise FIB Belgium (anciennement Le Four Industriel Belge), fondée en 1936 et installée à Tubize. Il est également membre du comité stratégique de la FEB depuis 2019 et président de la Fédération des chambres de commerce belges depuis 2016. "Au cours des prochains mois, je me préparerai, avec l'actuel président Bart De Smet et le CEO Pieter Timmermans, à ce nouveau défi passionnant. Pendant cette période d'observation, je préfère ne pas faire de déclarations et ne pas adopter de positions", commente l'intéressé. La présidence de la FEB ne pouvant être cumulée avec celle d'Agoria, la fédération technologique va désormais se mettre en quête d'un nouveau président, qui débutera son mandat au printemps 2023.