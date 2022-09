Tout comme le VW California, Renault surfe sur la vague de la van life, avec ce Space Nomad, une camionnette Trafic aménagée en camping-car (par le caravanier français Pilote) et vendue dans le réseau du constructeur au losange.

Proposé en deux longueurs, ce van est animé par des diesels de 130, 150 ou 170 ch. Une fois le gabarit de camionnette assimilé, ce fourgon aménagé roule agréablement. La hauteur offre une vision panoramique sur la route et ses abords mais engendre une certaine prise au vent latéral, ainsi que quelques bruits aérodynamiques. Le Space Nomad est cependant plus rapide, plus sobre et plus silencieux qu'un véritable motor-home, à la carrosserie encore plus haute et brassant donc davantage le vent. La hauteur contenue (deux mètres) lui donne aussi accès aux parkings souterrains et aires de repos situées sur les bords de mer. Les deux sièges avant pivotent vers l'espace arrière pour créer un salon avec table centrale. On a le choix entre une banquette arrière fixe à deux places ou une coulissante à trois places. La banquette se transforme en lit deux places et, en relevant le toit, on accède à un autre lit deux places.

Il y a également deux taques de cuisson au gaz, un frigo et une multitude de rangements, mais pas de salle d'eau ni de toilettes (il n'y en a pas non plus dans le California). L'engin est donc à réserver aux campeurs nomades. Ceux qui privilégient la route aux séjours sédentaires et pour qui la toilette matinale n'est qu'une formalité. Le concept divise: certains y voient le compromis idéal entre véhicule du quotidien et moyen d'évasion, alors que d'autres lui reprocheront de tout faire à moitié (pas aussi dynamique qu'une voiture classique ni aussi spacieux qu'un véritable motor-home). A vous d'en juger, mais c'est en tout cas un bel instrument de liberté. Et, comparé au VW California, ce Renault Space Nomad coûte 12.500 euros de moins à moteur et équipement similaires...

Renault Trafic Space Nomad dCi 150 Quatre cylindres en ligne, diesel, turbo, 1.997 cm3 / 150 ch (110 kW) / 350 Nm ; traction, boîte six manuelle ou robotisée ; longueur: 5,08 ou 5,48 m ; poids: de 2.385 à 2.505 kg Performances Vitesse maxi: 178 km/h ; 0-100 km/h: 11,8 secondes (10,9 en automatique) ; consommation de l'essai: 7,3 l/100 km ; rejets CO2: 215 g/km Prix A partir de 57.990 euros, déductibilité fiscale: 40% ou 100% si usage utilitaire + Concept bien pensé, véhicule de vacances utilisable au quotidien, accès à tous les parkings, hauteur d'assise agréable - Moins dynamique qu'une voiture et moins spacieux qu'un vrai motor-home, pas de salle d'eau ni de toilette

Proposé en deux longueurs, ce van est animé par des diesels de 130, 150 ou 170 ch. Une fois le gabarit de camionnette assimilé, ce fourgon aménagé roule agréablement. La hauteur offre une vision panoramique sur la route et ses abords mais engendre une certaine prise au vent latéral, ainsi que quelques bruits aérodynamiques. Le Space Nomad est cependant plus rapide, plus sobre et plus silencieux qu'un véritable motor-home, à la carrosserie encore plus haute et brassant donc davantage le vent. La hauteur contenue (deux mètres) lui donne aussi accès aux parkings souterrains et aires de repos situées sur les bords de mer. Les deux sièges avant pivotent vers l'espace arrière pour créer un salon avec table centrale. On a le choix entre une banquette arrière fixe à deux places ou une coulissante à trois places. La banquette se transforme en lit deux places et, en relevant le toit, on accède à un autre lit deux places. Il y a également deux taques de cuisson au gaz, un frigo et une multitude de rangements, mais pas de salle d'eau ni de toilettes (il n'y en a pas non plus dans le California). L'engin est donc à réserver aux campeurs nomades. Ceux qui privilégient la route aux séjours sédentaires et pour qui la toilette matinale n'est qu'une formalité. Le concept divise: certains y voient le compromis idéal entre véhicule du quotidien et moyen d'évasion, alors que d'autres lui reprocheront de tout faire à moitié (pas aussi dynamique qu'une voiture classique ni aussi spacieux qu'un véritable motor-home). A vous d'en juger, mais c'est en tout cas un bel instrument de liberté. Et, comparé au VW California, ce Renault Space Nomad coûte 12.500 euros de moins à moteur et équipement similaires...