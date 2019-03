Refundit, une appli pour rembourser la TVA des touristes

Première mondiale (un peu étonnante) pour la Belgique. Le gouvernement belge est, en effet, le premier au monde à collaborer avec la start-up israélienne Refundit, cofondée par Uri Levine, le fondateur et ex-CEO de Waze. Le projet de Refundit ? Digitaliser (et donc faciliter) les processus de remboursement de la TVA aux touristes qui font des emplettes en Belgique et, bientôt, dans d'autres pays partenaires. Un moyen de siphonner la TVA ?