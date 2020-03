Café Recupel, projet destiné à sensibiliser la population au recyclage des équipements électroménagers, s'installera en mars à Bruxelles, Louvain et Namur. En échange d'un ou plusieurs dispositifs usagés, Recupel offre une boisson aux visiteurs qui passeront les portes de la buvette éphémère. En moyenne, dix appareils inutilisés dorment dans chaque foyer belge, estime l'ASBL.

Le principe est simple: le visiteur se rend au café avec une machine, hors-service ou simplement inutilisée, qui lui sert de monnaie pour acheter de quoi consommer sur place. Le consommateur aura le choix entre un jus de fruit, un bol de soupe ou une bière brassée par un producteur local.

Recupel redistribue ensuite les équipements ainsi récupérés. Ceux qui sont encore en état de marche sont redirigés vers les boutiques de seconde main telles que Les Petits Riens, Cyréo et les Kringwinkels, en Flandre. Quant à ceux pour lesquels aucune réparation n'est possible, ils sont envoyés à un centre de traitement spécialisé, ce qui permet de réutiliser jusqu'à 90% des parties.

"Les appareils électro regorgent de matières premières comme des métaux précieux, du cobalt, du plastique ou de l'aluminium, qui sont réutilisées pour la production de nouveaux appareils grâce à un processus de recyclage rigoureux", explique l'association.

L'opération se déroulera les 12 et 13 mars devant l'entrée de la gare de Bruxelles-Central, au carrefour de l'Europe. Elle déménagera vers Louvain, à Ladeuzeplein, les 18 et 19 mars et prendra, sous réserve de confirmation, la direction de Namur pour s'installer sur la place de l'Ange, les 26 et 27 mars.

