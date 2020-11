Recticel a pris tout le monde par surprise la semaine dernière. Alors qu'on pensait que le spécialiste des mousses allait se renforcer dans l'isolation, il a annoncé l'acquisition de FoamPartner auprès du groupe suisse Conzetta.

Une opération que Recticel justifie par sa stratégie de recentrage dans des segments à forte valeur ajoutée. Coût de l'opération: 250 millions d'euros en cash, soit la plus grande acquisition de l'histoire de l'entreprise belge. Solide concurrent, FoamPartner produit des mousses de polyuréthane de spécialité et offre des solutions dans le domaine du confort et de la mobilité. En 2019, l'entreprise a dégagé un chiffre d'affaires de 275 millions d'euros. Cet achat renforce donc Recticel dans le domaine des mousses de spécialité qui deviendront son fer de lance avec l'isolation. Reste à savoir ce que va devenir son département Bedding, soumis actuellement à une revue stratégique.