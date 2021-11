Le fabricant italien de voitures de luxe Ferrari a mis le turbo au troisième trimestre, affichant des commandes "record" et une croissance à deux chiffres des livraisons, ce qui l'a amené à relever ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

La prestigieuse marque au cheval cabré a affiché un bénéfice net en hausse de 21% à 207 millions d'euros. Ce résultat, publié mardi, dépasse le consensus des analystes établi par Factset qui tablaient sur 188 millions d'euros.

Ferrari a livré au total 2.750 bolides dans le monde entre juillet et septembre, en hausse de 18,9% comparé à la même période de 2020 et de 11,2% par rapport à 2019, avant la pandémie de coronavirus. Le fabricant italien a enregistré des "prises de commandes record dans le monde entier, en particulier en Chine et aux Etats-Unis" durant le trimestre, a commenté son nouveau PDG, Benedetto Vigna, se félicitant de "solides résultats".

Cet expert des puces électroniques avait pris le volant du groupe en septembre, succédant à John Elkann qui avait assuré l'intérim après la démission de Louis Camilleri en décembre 2020. Le groupe a vu son chiffre d'affaires grimper à 1,05 milliard d'euros, en hausse de 18,6% par rapport à 2020 et de 15,1% comparé à 2019. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a progressé de 12,4% à 371 millions d'euros.

Pour l'ensemble de l'année 2021, le constructeur a revu à la hausse sa prévision de flux de trésorerie, tablant désormais sur 550 millions d'euros contre 450 millions auparavant.

En 2020, le groupe avait vu ses livraisons de bolides dans le monde baisser de 10% à 9.119 unités, en raison d'une suspension temporaire de sa production due à la pandémie de coronavirus. L'Europe-Moyen-Orient-Afrique est resté le principal marché de Ferrari au troisième trimestre, avec 1.308 véhicules livrés, en hausse de 2%. Les livraisons ont grimpé de 40% sur le continent américain et ont doublé en région Chine-Hong Kong-Taïwan.

Les revenus du constructeur provenant de la vente de voitures et pièces détachées ont augmenté de 22% à 883 millions d'euros sur le trimestre. Les recettes liées à la sponsorisation et à la marque, qui avaient pâti l'an dernier de la réduction des compétitions en Formule 1, ont progressé de 1% à 95 millions d'euros.

