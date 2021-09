Ray-Ban a présenté une nouvelle gamme de lunettes développées avec Facebook.

Ces Ray-Ban Stories sont des montures intelligentes capables de prendre des photos et d'enregistrer des vidéos de 30 secondes. Elles sont connectées au smartphone de l'utilisateur via l'application Facebook View et permettent de partager les images sur les réseaux sociaux.

Les branches des lunettes sont équipées de haut-parleurs et de microphones afin d'écouter de la musique ou de prendre des appels téléphoniques. La gamme comporte les quatre modèles les plus connus de Ray-Ban déclinés en cinq coloris et selon tous les types de besoin (solaire, prescription, etc.).

