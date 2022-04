Dans un communiqué sur le rappel de Kinder, la firme Ferrero reconnaît des "défaillances internes" et s'excuse

Plus tôt dans la journée, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) avait annoncé rappeler la totalité des produits Kinder fabriqués à Arlon et retirer à ce site son autorisation de production, en raison d'une centaine de cas de salmonellose identifiés en Europe ces dernières semaines.

"Un lien effectué fin mars entre ces intoxications et l'usine de production Ferrero d'Arlon a été confirmé depuis lors", souligne l'Afsca. Depuis, l'Agence fédérale a mené une enquête approfondie au sein du site de production d'Arlon. "Suite aux constats et à des informations incomplètes de la part de Ferrero, l'Afsca retire l'autorisation de production du site Ferrero à Arlon", précise l'Afsca.

