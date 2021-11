C'est déjà la 5e génération d'un modèle né en 1970. De face, ce nouveau Range ressemble fort à l'ancien. Mais de dos, impossible de les confondre, grâce aux nouveaux phares à diodes intégrés à des optiques noires.

On note aussi les poignées de porte encastrées. La plateforme est nouvelle et fondue dans un métal léger. L'habitacle est un vrai cocon, qui pourra pour la première fois accueillir jusqu'à sept passagers (dans la version longue uniquement). Des habitants qui baignent dans le luxe. Sous le capot, on trouve de classiques moteurs diesel ou à essence, comptant 6 ou 8 cylindres. Deux versions hybrides plug-in sont également prévues: elles associent un 6 cylindres à essence et un moteur électrique, pour développer 440 ou 510 ch. Leur batterie (38,2 kWh) offrirait jusqu'à 100 km d'autonomie en électrique. Et une version totalement électrique est attendue en 2024. Le nouveau Range se dote aussi de roues arrière directrices, pour braquer comme un petit Evoque, ainsi que de barres antiroulis actives, pour à la fois contenir ses mouvements de caisse sur route et se déhancher en tout-terrain. Le prix: à partir de 123.800 euros.