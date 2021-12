Les deux groupes, dont la culture d'entreprise est centrée sur l'humain, ont des points forts complémentaires.

D'abord appelée De Witte & Morel, Hudson Benelux tombe dans l'escarcelle de Randstad Belux. Quarante après sa création en 1982, Ivan De Witte, par ailleurs président de La Gantoise, le club de football de division 1, a finalement accepté de céder son entreprise.

Il faut dire que les deux groupes, dont la culture d'entreprise est centrée sur l'humain, ont des points forts complémentaires: sélection et recrutement de hauts profils pour l'un, intérim et outplacement pour l'autre. Ivan De Witte reste à bord du nouvel ensemble. Avec cette acquisition, Randstad Belux élargit son portefeuille de services RH, devient un acteur quasi incontournable du marché belge avec ses 2.600 employés et couvre tous les aspects du recrutement en Belgique.

