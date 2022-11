Des chiffres récents de l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) montrent que les Belges ne boivent pas seulement de la bière, mais aussi beaucoup de vin. Notre pays se classe au 10e rang concernant la consommation de vin par habitant, avec 26 litres par an.

Bien que notre pays soit battu de justesse par les Pays-Bas et que les Portugais l'emportent haut la main avec une consommation de vin par personne presque du double de chez nous.

La consommation de vin a certes souffert de la crise sanitaire, mais maintenant que les restaurants ont rouvert et que les fêtes peuvent à nouveau se tenir, celle-ci est remontée en flèche.

Dans les années 1970 et 1980, quelques grands importateurs de vin ont dominé ce commerce. Ils distribuaient des vins en provenance de tous les pays d'Europe, les revendaient à des cavistes selon des accords de prix fixes, et ces détaillants les servaient aux particuliers. À l'époque, il était normal que les particuliers, les cavistes et les restaurants paient des prix différents pour une même bouteille de vin. Ce modèle s'est effondré lorsque les supermarchés sont entrés dans la danse en cassant les prix.

Puis, dans les années 1990, on a finalement commencé à s'adresser au consommateur final et tandis que le phénomène du petit importateur de vin s'est généralisé. Certains d'entre eux se sont même spécialisés dans telle ou telle région vinicole et ont pu devenir des commerçants de référence. A l'exemple de La Buena Vida, qui distribue exclusivement des références espagnoles, et Licata, qui importe du vin italien depuis deux générations.

TOP 10 Portugal 51,9 litres

51,9 litres France 46,9 litres

46,9 litres Italie 46 litres

46 litres Suisse 35,3 litres

35,3 litres Autriche 30,6 litres

30,6 litres Australie 28,7 litres

28,7 litres Allemagne 27,5 litres

27,5 litres Espagne 26,2 litres

26,2 litres Pays-Bas 26,1 litres

26,1 litres Belgique 26 litres

