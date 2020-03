Suite à la nomination de Guillaume Boutin comme CEO de Proximus, Robert Half Executive Search s'est penché sur le profil des CEO actuels des entreprises membres du Bel 20.

...

Le constat est sans appel : la diversité reste un problème puisqu'une seule femme est aux commandes parmi les 20 sociétés concernées. Le profil type est un homme de nationalité belge et âgé de 56 ans. Guillaume Boutin est le plus jeune ; Tony De Pauw, le patron de WDP, est, à 66 ans, le plus âgé. Cette moyenne d'âge est assez comparable à ce qui se passe ailleurs. Quatorze CEO du Bel 20 ont été promus en interne, quatre disposaient d'une expérience antérieure en tant que CEO d'une entreprise cotée en Bourse. Douze des 21 CEO (WDP ayant un duo à sa tête) sont belges. S'ils sont tous issus de filières éducatives différentes, ils sont hautement qualifiés pour leur fonction et ont suivi des formations complémentaires. "Les qualifications traditionnelles, l'expérience dans le secteur concerné et l'expertise continueront à être des facteurs importants mais l'adaptabilité et la volonté d'évoluer avec le marché feront la différence entre les entreprises qui réussissent et celles qui ne réussissent pas", assure Philip Hendrickx, directeur executive search chez Robert Half.