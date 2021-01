Qui succèdera à Yvan Verougstraete, CEO de Medi-Market, en tant que 36ème Manager de l'Année? Découvrez-le en direct dès 18h30.

Les rédactions de Trends et Trends-Tendances ont décidé de vous dévoiler cette année le nom du 36ème lauréat lors d'une émission télévisée spéciale Manager de l'Année. Dans des circonstances exceptionnelles et en l'absence d'un public habituel de plus de 1.200 CEO.

Rendez-vous sur Canal Z le 6 janvier prochain dès 18h30.

