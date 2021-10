Le 17 novembre prochain, les gagnants de la deuxième édition des Belgian Marketing Awards seront officiellement dévoilés. Voici les finalistes des trois catégories retenues.

Organisée par l'Association belge des professionnels du marketing, la deuxième édition des Belgian Marketing Awards (BMA) se tiendra le 17 novembre prochain dans les bureaux de Deloitte Belgium à Zaventem.

Le jury présidé par Marc Raisière, CEO de Belfius, récompensera des entreprises et des marketers dans trois catégories: The Marketing Leader(ship) of the Year, The Young Belgian Marketing Company of the Year et The Belgian Marketing Company of the Year. Voici les neuf finalistes retenus parmi les 41 dossiers de candidature déposés aux BMA.

The Marketing Leader(ship) of the Year

"Nous avons choisi trois finalistes aux profils très différents qui contribuent chacun à leur façon à insuffler plus de sens au marketing", explique Jean Cornet, président du comité de sélection pour cette catégorie:

Frédéric Martins , head of media chez ING Belgium ;

, head of media chez ING Belgium ; Kris Michiels , marketing director foods & refreshment chez Unilever ;

, marketing director foods & refreshment chez Unilever ; Steven Van Belleghem, auteur, conférencier, entrepreneur et cofondateur de Nexxworks.

The Young Belgian Marketing Company of the Year

"Pour la deuxième année consécutive, le comité de sélection a été agréablement surpris par ces jeunes entrepreneurs venus de secteurs variés, allant des technologies innovantes aux formes disruptives de distribution, en passant par les nouveaux produits ou services, avec des propositions tant B to B que B to C", indique Dominique Vercraeye, président du comité de sélection pour cette catégorie:

Happy Hours Market , start-up bruxelloise qui lutte contre le gaspillage alimentaire ;

, start-up bruxelloise qui lutte contre le gaspillage alimentaire ; Kazidomi , société active dans le commerce en ligne de produits sains et biologiques ;

, société active dans le commerce en ligne de produits sains et biologiques ; Stellar, agence spécialisée dans le marketing d'influence.

The Belgian Marketing Company of the Year

"Nous avons débattu ferme, mais sommes finalement tous tombés d'accord sur les trois finalistes qui ont fait leurs preuves en matière de meaningful marketing, explique Dirk Vandekerckhove, président du comité de sélection pour cette catégorie. Il s'agit de trois acteurs d'envergure qui peuvent inspirer la communauté marketing en Belgique.":

Alpro , entreprise agroalimentaire qui commercialise divers produits à base de plantes ;

, entreprise agroalimentaire qui commercialise divers produits à base de plantes ; Lotus Bakeries , entreprise initialement spécialisée dans le spéculoos et qui vend aujourd'hui divers biscuits, glaces et pâtes à tartiner ;

, entreprise initialement spécialisée dans le spéculoos et qui vend aujourd'hui divers biscuits, glaces et pâtes à tartiner ; Telenet, opérateur télécom également propriétaire de la société SBS Belgium qui possède les chaînes de télévision privées Play.

Plus d'infos sur www.belgianmarketingawards.be

Frédéric Martins (ING) © PG

Kris Michiels (Unilever) © PG

Steven Van Belleghem (Nexxworks) © PG

Organisée par l'Association belge des professionnels du marketing, la deuxième édition des Belgian Marketing Awards (BMA) se tiendra le 17 novembre prochain dans les bureaux de Deloitte Belgium à Zaventem. Le jury présidé par Marc Raisière, CEO de Belfius, récompensera des entreprises et des marketers dans trois catégories: The Marketing Leader(ship) of the Year, The Young Belgian Marketing Company of the Year et The Belgian Marketing Company of the Year. Voici les neuf finalistes retenus parmi les 41 dossiers de candidature déposés aux BMA. "Nous avons choisi trois finalistes aux profils très différents qui contribuent chacun à leur façon à insuffler plus de sens au marketing", explique Jean Cornet, président du comité de sélection pour cette catégorie: "Pour la deuxième année consécutive, le comité de sélection a été agréablement surpris par ces jeunes entrepreneurs venus de secteurs variés, allant des technologies innovantes aux formes disruptives de distribution, en passant par les nouveaux produits ou services, avec des propositions tant B to B que B to C", indique Dominique Vercraeye, président du comité de sélection pour cette catégorie: "Nous avons débattu ferme, mais sommes finalement tous tombés d'accord sur les trois finalistes qui ont fait leurs preuves en matière de meaningful marketing, explique Dirk Vandekerckhove, président du comité de sélection pour cette catégorie. Il s'agit de trois acteurs d'envergure qui peuvent inspirer la communauté marketing en Belgique.":