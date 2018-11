Qui sera le 34e Manager de l'Année? Voici les 9e et 10e finalistes

Le Manager de l'Année est une récompense décernée depuis 1985 par Trends- Tendances. Chaque année, le jury - composé de membres de la rédaction et de spécialistes des milieux économique et financiers - se réunit pour élaborer une liste de 10 finalistes. Les critères ? Etre depuis au moins deux ans dans une fonction dirigeante (administrateur délégué ou CEO) au sein d'une entreprise et faire preuve de compétences managériales remarquables se traduisant tant dans les performances financières de l'entreprise que dans sa renommée, son climat social et ses perspectives de développement. Avec, cette semaine, les portraits de Brieuc de Meeûs (Stib) et de Virginie Dufrasne (Lixon), que vous pourrez lire en pages suivantes, nous achevons la présentation de ces 10 personnalités.

