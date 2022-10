Le 9 novembre prochain, les gagnants de la troisième édition des Belgian Marketing Awards seront officiellement dévoilés. Voici les finalistes des trois catégories retenues.

Organisée par l'association belge des professionnels du marketing, la troisième édition des Belgian Marketing Awards (BMA) se tiendra le 9 novembre prochain dans les bureaux de Deloitte Belgium à Zaventem. Le jury présidé par Anouk Lagae, CEO d'Accent Jobs, récompensera des entreprises et des marketers dans trois catégories: The Marketing Leader(ship) of the Year, The Young Belgian Marketing Company of the Year et The Belgian Marketing Company of the Year. Voici les neuf finalistes retenus. C'est une première dans l'histoire des Belgian Marketing Awards: les trois finalistes pour la catégorie la plus prestigieuse de la compétition sont des femmes. "Nous avons été heureux de constater que les candidats accordent une importance croissante à la démarche du meaningful marketing", note Catherine Willemart, marketing manager chez Tetra Pak, qui a présidé ce comité de sélection: Les trois finalistes de cette catégorie ont été retenus pour "leur proposition de valeur innovante, leur politique marketing axée sur le digital et leur grand esprit d'entreprise", explique Dominique Vercraeye, cofondateur de Chosen Group et président du comité de sélection pour cette catégorie tournée vers l'avenir: "Les trois nominés ont chacun réalisé une croissance remarquable dans leur domaine, malgré une forte concurrence, justifie Dirk Vandekerckhove de l'agence Ads & Data, président du comité de sélection pour cette catégorie. Ils accordent en outre une grande importance à l'inclusion, la diversité et la durabilité.":