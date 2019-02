Qui est vraiment Alain Ducasse, le dernier empereur de la cuisine française?

"Les quenelles, là, elles ne seront pas souples. " Pas la peine de goûter ? " Non, je le sais ", répond Alain Ducasse, avec sa discrète pointe d'accent du Sud-Ouest. Un coup d'oeil en cuisine suffit. Jocelyn Herland, le chef du restaurant Le Meurice, lui, a déjà saisi. Voilà presque 20 ans qu'il travaille pour - avec - lui. Aujourd'hui, c'est jour de tasting : le calage du menu Chasse proposé depuis quelques jours, les derniers détails à finaliser. Et la concrétisation de nombreux échanges entre les deux chefs, sur la thématique, le goût, les saveurs, la justesse... On est là au coeur du modèle Ducasse, celui d'un chef qui n'est plus aux fourneaux et l'assume.

...