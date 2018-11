Qui est Olivier Sulpice, le fondateur de Bomboo Edition?

En 20 ans, le groupe Bamboo est devenu un acteur qui compte dans le marché de la bande dessinée. Avec des best-sellers bien implantés dans la culture (très) populaire, Olivier Sulpice a construit sa maison d'édition par instinct et pragmatisme. Un savant mélange qui paye et qui compte faire mûrir des fruits de plus en plus gros.