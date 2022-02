L'entreprise Deliverect de Gand a reçu mercredi le prix de la Scale-up de l'année en Flandre. Elle a reçu ce prix de la part du gouvernement flamand lors d'une cérémonie au Heysel à Bruxelles. La société aide les restaurants pour le traitement des commandes en ligne.

Deliverect a été créée en 2018 et a développé un système qui constitue l'épine dorsale des repas à livrer grâce à la centralisation des commandes en ligne pour les restaurateurs notamment. En centralisant les commandes en ligne, Deliverect aide les restaurants, petits et grands, à minimiser les erreurs de commande et à traiter les commandes plus rapidement.

"Si nous pouvons soutenir les restaurants, alors nous sommes satisfaits", a souligné Zhong Xu, CEO de Delivrect, qui a rappelé que le secteur de la restauration a traversé une période très difficile ces dernières années en raison de la crise du coronavirus. "Nous avons pu livrer plus de 100 millions de commandes."

Les autres nominés pour le prix étaient B4Plastics de Dilsen-Stokkem, Biotalys de Gand et UgenTec de Hasselt.

L'élection de la Scale-up de l'année est organisée par la société de conseil EY, en collaboration avec De Tijd et BNP Paribas Fortis.

