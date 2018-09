Qui est Apollonia Poilâne, PDG de la plus sélecte des boulangeries françaises

A deux pas d'un flagship du luxe (Hermès), un hôtel cinq étoiles (Lutetia) et un restaurant étoilé (Hélène Darroze), la rue du Cherche-Midi sait s'entourer. Elle est l'une des adresses les plus prisées de la rive gauche parisienne. On y croise parfois Gérard Depardieu qui y possède plusieurs commerces de bouche et une maison dont les dimensions avoisinent celles d'un palais florentin. Plus modeste en superficie mais presque aussi célèbre que l'acteur aux 250 films, la boulangerie Poilâne occupe le numéro 8 depuis 1932.

