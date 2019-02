Quels sont les défis qui attendent François Bailly, le nouveau rédacteur en chef de "L'Echo" ?

Le journalisme, il n'est pas tombé dedans quand il était petit, mais presque. Il l'a découvert dès qu'il a appris à lire et qu'il s'est mis à feuilleter chaque jour Le Soir sur la table de la salle à manger familiale à Nivelles. " Au début, je lisais surtout le sport et puis j'ai tourné de plus en plus de pages, raconte François Bailly, le nouveau rédacteur en chef de L'Echo. Je me suis inscrit en journalisme à l'ULB, même si j'avais un peu peur, vu le niveau de mon orthographe. "

...