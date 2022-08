La parité au travail est en progression ces dernières années. Il y a pourtant encore quelques efforts à faire pour que les femmes aient le maximum de chances d'évoluer à égalité de leurs collègues masculins. Les études montrent aussi que l'optimisation de la participation des femmes sur le lieu de travail peut améliorer considérablement les performances de l'entreprise. Une relation win-win donc. Mais de quoi ont besoin les femmes pour maximiser leur potentiel ?

Les études le prouvent. Les équipes mixtes ont des ventes, des profits et des revenus plus élevés que les équipes à dominante masculine. Une plus grande proportion de femmes sur le lieu de travail est aussi associée à une plus grande satisfaction au travail, tout en étant liée à un moindre épuisement professionnel. En bref, "aider les femmes à développer tout leur potentiel sur le marché du travail est bénéfique pour tous", avance une étude de Live Career. Au niveau de l'impact financier, on estime que l'inégalité entre les sexes a coûté 70.000 milliards de dollars depuis 1990.

Les femmes sont toujours confrontées aujourd'hui à des obstacles qui peuvent rendre la réalisation de ce potentiel difficile, presque impossible, avance le site de recherche d'emplois. En 2022, de nombreuses femmes se disent "sous-employées" sur le marché du travail et rencontrent des obstacles considérables à la progression de leur carrière ("sous employée" qualifie une personne qui travaille à temps partiel alors qu'elle voudrait travailler à temps plein, et/ou qui occupe un emploi pour lequel elle n'est pas qualifiée).

Parmi les 350 répondantes à l'étude LiveCareer, 43 % se considèrent ainsi comme sous-employées. 30 % ont déclaré être devenues sous-employées en raison de la pandémie de COVID-19 et 31 % ont déclaré être devenues chômeurs à un moment donné à cause de la pandémie.

Que peut-on dès lors faire pour renforcer l'autonomie des femmes au travail ? LiveCareer a interrogé 350 femmes actives afin de savoir ce dont elles ont besoin pour augmenter leurs opportunités d'emploi. Les réponses sont assez simples à mettre en place.

Prendre soin de ses proches : un obstacle à l'emploi

L'absence de structures d'accueil adéquates pour les enfants limite l'accès des femmes au travail rémunéré, alors que l'impact sur les pères est plus négligeable, selon une étude menée en 2018 par le Center for American Progress.

Les mères ont également déclaré qu'un meilleur accès aux services de garde d'enfants les aiderait à augmenter leur salaire en trouvant un meilleur emploi, en demandant une promotion et en travaillant plus longtemps.

La charge des soins procurés aux enfants incombe toujours de manière disproportionnée aux femmes. À l'échelle mondiale, les femmes effectuent plus de 75 % du travail de soins non rémunéré.

Mais cela ne se limite pas à la garde des enfants. La prise en charge des adultes, notamment des personnes âgées et des personnes handicapées, est une autre charge importante qui freine davantage les femmes que les hommes dans leur carrière.

Plus de 75 % des personnes prenant en charge des adultes sont des femmes, et celles-ci sont plus susceptibles que les hommes d'abandonner leur travail pour s'occuper de leurs aînés.

Selon une étude canadienne de 2019. Les femmes sont 73 % plus susceptibles de quitter définitivement leur emploi et cinq fois plus susceptibles de passer à un travail à temps partiel en raison de leurs responsabilités familiales. La résolution de ce problème permettrait à davantage de femmes d'entrer dans la vie active et de stimuler la croissance économique pour tous, avance LiveCareer.

Des services de garde accessibles et abordables

Plus de 8 répondantes sur 10 estiment ainsi que l'accès à des services de garde d'enfants abordables est un facteur important pour pouvoir travailler. Ce qui pourrait véritablement changer la donne pour les femmes tout au long de leur vie professionnelle.

80 % ont déclaré que cela aurait un impact positif sur leur propre bien-être.

78% disent que cela les aidera à rechercher de nouvelles opportunités d'emploi.

71% ont déclaré que cela leur permettrait de gagner plus d'argent.

70 % ont déclaré que cela leur permettrait de poursuivre leur formation ou leur éducation.

Dans le cas des femmes ayant à leur charge des adultes, les résultats sont encore plus frappants. 85% d'entre elles ont déclaré que l'accès à des soins abordables était important pour qu'elles puissent travailler.

Flexibilité, le maître-mot

Les employeurs sont appelés à améliorer l'accès à des soins de santé abordables de plusieurs manières. La flexibilité étant l'une des principales mesures à mettre en place pour permettre aux femmes de concilier travail et autres responsabilités.

88 % des répondantes à l'étude considèrent que les horaires de travail flexibles sont importants.

80% considèrent qu'il est important d'avoir une politique de congés payés adaptée à leur situation.

75% considèrent qu'il est important de pouvoir travailler à distance .

Supprimer cette rigidité sur le lieu de travail est le moyen le plus simple d'aider les femmes à renforcer leur présence sur le marché du travail.

Des conseils de carrière utiles

88 % des personnes interrogées déclarent qu'elles trouvent utiles des conseils d'experts en carrière pour trouver un emploi adapté à leur situation personnelle ou pour atteindre leur plein potentiel. Les résultats de LiveCareer montrent aussi que les femmes apprécient également les conseils sur la manière de mener à bien leur recherche d'emploi en se présentant bien aux employeurs.

86 % souhaitent obtenir des conseils sur les compétences recherchées par les employeurs.

80 % souhaitent obtenir des conseils sur la rédaction d'un CV et sur la manière de répondre aux questions d'un entretien.

70 % souhaitent obtenir des conseils sur les techniques générales d'entretien,

