La Chine, usine du monde, inquiète de plus en plus les entreprises. Tensions géopolitiques, covid, problème d'approvisionnement et hausse de coût poussent de nombreuses entreprises à chercher une alternative. En voici 3 qui ont le vent en poupe.

De nombreuses entreprises américaines et européennes ont construit des usines de production à bas prix en Chine ces dernières années. Mais devant une chaîne de production qui semble de plus en plus vulnérable et craignant de possibles sanctions, elles sont de plus en plus nombreuses à chercher une alternative précise De Standaard. Si la plupart ne risquent pas d'abandonner la Chine dans l'immédiate, des termes comme ", reshoring", "friendshoring" et "nearshoring" (soit déplacer la chaîne de production vers des pays voisins qui ne sont pas des ennemis politiques) sont envisagés par les grandes multinationales. Cette "fuite" semble déjà profiter à trois pays.

Depuis 2014, le pays a investi massivement dans des ports et des infrastructures modernes. Il est aujourd'hui à la pointe pour les chaînes d'approvisionnement sur les marchés émergents. Il accorde également d'importants abattements fiscaux aux investisseurs étrangers surtout autour de la production de produits simples comme les meubles, les chaussures ou les sacs à main. Selon le Standaard pas moins de 10 % la production mondiale a désormais lieu au Vietnam. Selon une enquête de la banque japonaise Nomura, sur les 56 entreprises qui ont quitté la Chine entre avril 2018 et août 2019, 26 ont opté pour le Vietnam. En 2022, Sharp, Nintendo ou encore Lenovo ont annoncé de nouveaux investissements. Tim Cook, le patron d'Apple, a annoncé que la marque allait fabriquer des Macbooks au Vietnam à partir de la mi-2023. Cela s'ajoutera à la production actuelle d'Airpods, d'iPods et d'Apple Watches. Le Vietnam souffre par contre d'un important handicap. Il est trop dépendant de Pékin pour son approvisionnement. Un autre point est les conditions de travail dans de nombreuses usines qui font l'objet de nombreuses critiques.L'Inde a gagné en popularité depuis la crise du Covid, surtout grâce au géant technologique Apple dit encore De Standaard. On estime que 18 à 20 % de tous les iPhones du monde seront fabriqués en Inde d'ici 2025. En comparaison, ce chiffre n'était que de 3 % en 2021. En 2022, les banques d'investissement américaines ont accompagné plus de fusions et acquisitions en Inde qu'en Chine. L'Inde a aussi l'avantage d'avoir presque la même population que la Chine et un taux de natalité plus élevé. Le pouvoir d'achat d'une bonne partie de la population est en constante augmentation et beaucoup se fait en anglais. Le réel bémol de l'Inde est que les infrastructures sont souvent vétustes et mal construites. Le pays est également dépendant des pièces détachées qui doivent être importées d'autres pays, comme... la Chine. Enfin, le pouvoir politique est également nettement moins déterministe que le parti communiste en Chine. Selon une analyse du McKinsey Global Institute, les investisseurs américains placent plus d'argent au Mexique qu'en Chine depuis 2021. "Une grande partie des investissements provient de l'industrie automobile et des industries connexes, avec des entreprises comme Volkswagen, Continental, Pirelli et Michelin en tête" dit De Standaard. Au cours des 10 premiers mois de 2022, les exportations de marchandises du Mexique vers les Etats-Unis auraient augmenté de 20 %, pour atteindre les 382 milliards de dollars. Selon la ministre mexicaine de l'Économie, Raquel Buenrostro, c'est même quatre cents entreprises nord-américaines qui envisageraient de déplacer leurs usines d'Asie vers le Mexique.Deux semaines pour le transport au lieu d'un à trois mois, une même zone commerciale et des droits de douane faibles lui offrent un avantage non négligeable face à l'Asie. Le point faible du Mexique reste ses problèmes d'insécurité et un faible investissement dans les infrastructures et des ports.