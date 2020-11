Avec le covid, le télétravail s'est invité dans nos demeures et tout laisse à penser qu'il s'y est installé pour un bon moment. Seulement voilà, avec le passage des écoles en code rouge, avec de nombreux enfants en quarantaine, comment faire cohabiter ensemble le plus harmonieusement possible le télétravail et la présence de ses enfants sous le toit familial ?

Tour à tour stressant et énergivore, télétravailler avec des enfants est un exploit que doivent accomplir de nombreux parents depuis le passage des écoles en enseignement hybride après ces vacances de Toussaint. Bien entendu, certains d'entre eux avaient déjà acquis de l'entrainement, car depuis la rentrée de septembre de nombreux enfants avaient été exclus des écoles pour cause de quarantaine (voire de contamination).Pour s'organiser au mieux afin de concilier télétravail et "petits et grands enfants" à domicile, Robert Walters, spécialisé dans le recrutement, lance quelques pistes. Et, afin que ces conseils soient les plus concrets et les plus proches "du terrain", cette société de recrutement spécialisée a interrogé ses collaborateurs.1. Avoir son propre lieu de travailTout comme au bureau, avoir son propre lieu de travail est indispensable. L'idéal étant de pouvoir avoir sa propre pièce pour travailler. Sinon et que vous investissez la salle à manger par exemple, organisez un horaire précis : de telle heure à telle heure cette pièce est un bureau et à partir de quel moment elle redevient un espace de vie familiale.2. Profiter des matinéesEtant donné qu'il n'y a plus de trajets vers l'école et que les longs moments passés dans les embouteillages pour vous rendre sur votre mieux de travail appartiennent au passé, alors pourquoi ne pas commencer à travailler un peu plus tôt ? Idéalement pendant que les enfants dorment encore. Vous serez alors au calme pour attaquer votre journée, et vous pourrez certainement arrêter un peu plus tôt dans la soirée pour profiter de moments en famille.3. Occuper les enfantsAfin de pouvoir travailler sans être constamment interrompus, prévoyez des activités simples mais variées qu'ils peuvent commencer tout seuls une fois réveillés. Comme pour votre espace dédié au travail, aménagez-leur un coin détente, un endroit bricolage, etc... afin que les zones soient clairement délimitées.Et pourquoi ne pas instaurez un moment TV lorsque vous devez participer à une conférence téléphonique ou via Zoom ?"Il est important, souligne Robert Walters, de ne pas tout proposer en même temps ou le même jour, mais de fournir une variété régulière pour qu'ils ne s'ennuient pas."4. Construire une routine dans la journée"Il est important pour vous d'intégrer une certaine structure dans votre journée de travail. Classez vos tâches par ordre d'importance et assurez-vous que vous pouvez effectuer les tâches les plus difficiles au moment où le plus calme, par exemple tôt le matin. En maintenant une certaine structure dans la famille au quotidien, les enfants s'adapteront aussi plus rapidement à cette nouvelle situation et à votre rythme de travail."Voici le conseil de Robert Walters pour les parents ; Faites de même pour vos enfants : structurez les journées avec des tâches variées en fonction de votre routine à vous. Lundi un podcast éducatif lors de votre réunion Zoom, mardi bricolage, mercredi "congé" l'après midi etc.5. Donner des objectifs à atteindreFragmentez le travail, que vos enfants doivent avoir accompli pour la fin de la semaine, en différentes tâches. Ainsi ils les accompliront plus facilement et seront fiers de passer à l'étape suivante.Et dans la mesure du possible faites les participer aux tâches ménagères. Cela sera toujours cela de supprimer de votre propre liste de "to do" et cela les occupera un peu plus longtemps.6. Faire les courses pour quelques jours et cuisiner à l'avanceSi vous faites des grosses courses une fois par semaine et que vous prenez un peu de temps durant votre week-end pour vous avancer dans les plats de la semaine.7. Profiter des siestes"Si votre enfant fait encore la sieste, profitez-en pour vous reconcentrer et ainsi effectuer le plus de tâches possibles, conseille Robert Walters. Cela vous permettra de diminuer votre stress si vous êtes par la suite moins concentré lors des moments de jeux."8. Choisir le meilleur moment pour vos réunions virtuellesSi vous devez être en contact virtuel avec vos collègues sur une base quotidienne ou régulière, veillez à programmer ces réunions à un moment calme de la journée afin de ne pas être trop interrompu. 9. Un bon équilibre entre vie privée et vie professionnelleIl est important de veiller à ce que l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée soit maintenu et ce malgré le télétravail. Pour cela, une fois votre journée de travail est terminée, n'hésitez pas à éteindre complètement votre PC afin de profiter de la soirée avec votre petite famille.