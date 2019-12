Un coffre-fort contenant la copie physique de sauvegardes de données relatives à des déclarations de sinistre a été volé aux Pays-Bas en août dernier, annonce vendredi la compagnie d'assurance et d'assistance Allianz Partners.

D'après un audit et l'analyse des sauvegardes concernées, le coffre contenait des données relatives à 160.000 clients belges ayant déclaré un sinistre ou une panne dans le cadre de leur contrat d'assistance ou de leur assurance voyage.

Le coffre volé se trouvait dans un lieu sécurisé situé en dehors des bâtiments de la compagnie, précise-t-elle. Une plainte a été déposée auprès de la police néerlandaise et une enquête judiciaire est en cours. L'incident a également été déclaré auprès de l'Autorité belge de Protection des Données (APD) étant donné le caractère personnel et sensible de certaines informations (adresse, coordonnées bancaires et, selon les contrats, numéro d'immatriculation et informations médicales entre autres). Aucun identifiant ou code permettant par exemple d'accéder à un compte bancaire n'est toutefois contenu dans les données sauvegardées, selon la compagnie.

Allianz Partners précise que, jusqu'à présent, aucun élément n'indique que les malfaiteurs aient eu accès aux données contenues dans les sauvegardes. Des connaissances et un appareillage spécifiques sont nécessaires pour accéder à leur contenu, ajoute la société.

Celle-ci indique informer individuellement tous les clients concernés et leur conseil de rester vigilants vis-à-vis de toute demande ou message suspects qui leur seraient adressés au nom de la compagnie.