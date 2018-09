Quelque 150 vols Ryanair au départ et à destination de l'Allemagne supprimés mercredi, l'entreprise menace son personnel

Ce débrayage de 24 heures lancé par les syndicats allemands de pilotes, Cockpit, et de personnel commercial, Verdi, doit débuter mercredi à 01h00 GMT.

Suppressions d'emplois

"Si ces menaces de grève continuent, elles mèneront à une réduction des opérations en Allemagne et à des suppressions d'emplois pour les pilotes comme le personnel naviguant, en particulier dans les aéroports allemands secondaires, où nous enregistrons des pertes chaque hiver", a déclaré dans un communiqué le directeur marketing de Ryanair, Kenny Jacobs.

Une autre grève, du personnel de cabine, devrait avoir lieu le 28 septembre en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie et au Portugal. L'Allemagne pourrait également se joindre à ce mouvement, tout comme des organisations de pilotes. Les différents syndicats à travers l'Europe demandent l'application des législations nationales sur le travail et non de la seule irlandaise.