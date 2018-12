Quelles sont les vraies raisons de la restructuration d'Ikea ?

Ikea. Ses énormes paquebots bleus de périphérie. Ses prix bas. Ses meubles en kit à assembler soi-même. Un business model imparable qui traverse les temps et qui fait la renommée de la multinationale suédoise depuis sa création il y a 75 ans. Le paquebot, pourtant, pourrait bien se révéler moins insubmersible qu'imaginé. Le groupe a en effet surpris tout le monde en annonçant, fin novembre, une vaste restructuration au niveau mondial. Sur les 160.000 collaborateurs travaillant pour l'entreprise, 7.500 pourraient perdre leur emploi dans les services centraux (ressources humaines, marketing, services logistiques, administratifs, etc.). Le personnel en magasin et dans les centres de distribution ne serait pour sa part pas menacé. Chez nous, ce plan de restructuration pourrait concerner jusqu'à 120 collaborateurs (sur 3.500) au siège central de Zaventem et au sein des différents départements RH.

