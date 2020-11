Il y a quelques décennies de cela, trafiquer le compteur kilométrique (ou du moins essayer de le faire) était quasi un sport national. Les procédés, certains sérieux et d'autres plus loufoques, circulaient à ce sujet : faire des kilomètres en marche arrière (loin d'être facile), faire rouler la voiture sur des rouleaux tournant à l'envers, remonter le compteur à contre-sens...



...

Au fil des ans les technologies anti-fraudes sont apparues, la CarPass aussi, le tout garantissant un kilométrage réel et exact lors de l'achat d'une voiture d'occasion.Et pourtant, le kilométrage affiché est-il aussi exact qu'on le pense et les fraudes sont-elles vraiment impossibles ? Lors de l'achat d'une voiture d'occasion, ne paye-t-on pas "trop" pour ce véhicule qui affiche benoitement peu de kilomètres, mais a-t-il réellement roulé si peu qu'on voudrait bien nous le faire croire ?Les désillusions sont parfois très rapides, au bout de quelques centaines de kilomètres parcourus, les pannes et les problèmes techniques s'enchainent, ce qui entraine rapidement des soucis financiers pour le nouveau propriétaire du véhicule.carVertical, une société qui vérifie l'historique des voitures, s'est donc penché sur la question et a mené des recherches pour savoir quelles voitures sont le plus souvent trafiqués. Plus d'un demi-million de rapports ont été analysés au cours des 12 derniers mois (d'octobre 2019 à octobre 2020) et les données récoltées l'ont été à travers le monde entier.Le TOP 15 des modèles de voitures aux compteurs les plus trafiquésVoici la liste des modèles de voitures aux compteurs les plus couramment trafiqués. Pour ces véhicules, carVertical conseille aux acheteurs potentiels de vérifier le kilométrage en ligne avant de procéder à une transaction.Sans doute parce qu'elles sont les plus recherchées, les voitures allemandes sont aussi parmi les véhicules dont le compteur est le plus régulièrement trafiqué. Et plus la voiture est dite "de luxe" plus grandes sont les chances (ou plutôt malchances) que son compteur ait été trafiqué... contrairement à une voiture de "classe économique". L'analyse de carVertical révèle aussi que ces véhicules Premium trafiqués sont en général aussi plus anciens que les voitures de la gamme "éco" qui ont connu un effacement de leur réel kilométrage.De même les compteurs kilométriques des voitures roulant au diesel sont plus souvent trafiqués que celui des véhicules à essence, sans doute car un moteur diesel est sensé pouvoir "avaler" un plus grand nombre de kilomètres et ainsi risquer d'effrayer un potentiel acheteur. Il est vrai qu'avec un compteur kilométrique revu à la baisse, la valeur de ces voitures peut être augmentée de façon considérable.