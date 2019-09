Quelles sont les grandes tendances des rémunérations des CEO ?

Alain Mouton Alain Mouton est journaliste chez Trends

L'accent est désormais mis sur la rémunération variable. Le paiement des bonus est souvent échelonné dans le temps. Les comités de rémunération sont appelés à se pencher sur des questions de plus en plus complexes, mais ils deviennent aussi plus professionnels. Voilà quelques-unes des tendances qui, à la veille d'une nouvelle décennie, caractérisent la politique relative à la rémunération des managers.

© getty images

Lorsqu'il quittera bpost en février, Koen Van Gerven percevra un demi-million d'euros pour compenser l'interdiction qui lui est faite de travailler pour la concurrence pendant un an. Johan Thijs, le patron de KBC, dont la rémunération augmente d'année en année et atteint plus de 1,8 million d'euros, et ce alors que la banque supprime 1.400 emplois, fait l'objet de critiques. L'an passé, c'est l'augmentation du salaire de Ralph Hamers, à la tête du groupe ING, qui avait provoqué des remous aux Pays-Bas : compte tenu de la restructuration alors en cours, nombre d'hommes politiques et de syndicalistes avaient qualifié d'indécente cette hausse de 50%.

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Trends-Tendances (F/N), Le Vif/L’Express, Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×