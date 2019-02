Quelles sont les entreprises belges qui expatrient leurs employés?

Ce n'est pas parce qu'une entreprise est internationale qu'elle expatrie forcément ses employés ! Avec la mondialisation du business opérée dès les années 1980, certaines multinationales possèdent de solides ancrages dans chaque pays, ce qui ne justifie plus forcément une expatriation, qui coûte deux à trois fois plus cher qu'un emploi local. Comme le précise Jocelyne Robert, spécialiste de la question et professeur à l'ULiège, " une expatriation se justifie au moment où des voyages réguliers ne peuvent plus remplir les besoins nécessaires pour une mission ". Aujourd'hui, l'expatriation est plus fortement liée au type d'activité et au degré de maturité du business d'une entreprise.

