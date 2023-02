Le parcours moyen d'une auto, l'an dernier, était de 16.589 km, soit 7,5% de moins qu'en 2019, avant le covid. Les autos qui roulent le plus sont les marques Tesla et DS.

Les kilométrages des autos sont l'affaire de l'ASBL Car-Pass, qui recueille les chiffres envoyés par les garages et les contrôles techniques, à chaque visite d'un véhicule, comme la loi l'impose. Elle a publié des données sur le parcours moyen d'une auto pour 2022. Il s'élève à 16.589 k...

Les kilométrages des autos sont l'affaire de l'ASBL Car-Pass, qui recueille les chiffres envoyés par les garages et les contrôles techniques, à chaque visite d'un véhicule, comme la loi l'impose. Elle a publié des données sur le parcours moyen d'une auto pour 2022. Il s'élève à 16.589 km, en hausse de 8% par rapport à 2021, mais toujours en recul par rapport à 2019, avant le déclenchement de la pandémie du covid, de -7,5%.Les utilitaires légers ont, de leur côté, roulé 19.542 km en moyenne en 2022, un statu quo par rapport à 2020, et juste 3% de moins qu'en 2019.Le palmarèsLe communiqué de Car-Pass fournit aussi un palmarès des autos qui ont le plus roulé en 2022 :1. Tesla 22 653 km2. DS 21 595 km3. Volvo 20 485 km4. Mercedes 20 301 km5. Audi 19 630 kmUne marque de voitures électriques est donc en pole position, Tesla. "Il peut sembler surprenant que les marques Tesla et DS soient en tête du classement, mais leurs flottes ont en moyenne moins de 3 ans et sont donc nettement plus jeunes que celles de Volvo et Mercedes, dont l'âge moyen est respectivement de plus de 7,5 et presque 9 ans" indique le communiqué de Car-Pass.Plus une auto est ancienne, moins elle rouleSelon l'ASBL Car-Pass, les autos anciennes roulent moins. Au cours de la première année, une auto roule en moyenne 20.453 km, pour passer à 12.726 km après 10 ans, et 8.153 km après 20 ans.Ainsi, les autos anciennes polluent plus, mais roulent moins...