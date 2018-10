Quel est le top 10 des avantages au travail les plus appréciés?

Travailler à la maison, disposer librement d'un ordinateur portable et bénéficier d'un abonnement de transports en commun: tels sont les avantages que les communicants suisses aimeraient le plus souvent obtenir de leurs employeurs. News aktuell et Faktenkontor ont demandé à des professionnels et cadres des RP quels avantages ils apprécieraient de la part de leur employeur en dehors du salaire. Près de 290 professionnels de la communication suisses ont participé à l'observatoire des tendances RP.