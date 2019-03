Quel bilan tirer de la dernière mission économique princière au Mexique?

Présidée par la princesse Astrid, une importante délégation d'hommes et de femmes d'affaires belges s'est posée la semaine dernière au Mexique. Objectif : vendre le savoir-faire "made in Belgium" et décrocher de nouveaux contrats dans un pays en pleine résurrection. Retour sur une mission économique aux accents géopolitiques.