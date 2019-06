Une nouvelle étude du cabinet Deloitte s'est penchée sur l'impact économique de la Pro League, l'association qui regroupe les 24 clubs professionnels des championnats belges de divisions 1A et 1B. Gros plan sur les principaux enseignements.

En passant de Chelsea au Real Madrid pour la coquette somme de 100 millions d'euros (sans parler des bonus), Eden Hazard est devenu le joueur le plus cher de l'histoire du football belge. Bizarrement, son transfert ne concerne pas uniquement ces deux clubs de prestige puisque la transaction financière aura également un impact dans le Brabant wallon. Le règlement de la Fédération internationale de football impose en effet que les clubs formateurs soient rétribués via un " mécanisme de solidarité ", histoire de récompenser les structures qui ont permis l'éclosion de jeunes talents entre 12 et 23 ans. Dans le cas d'Eden Hazard, l'AFC Tubize, le LOSC Lille et même Chelsea vont donc se partager 5% du montant déboursé par le Real Madrid, selon des critères précis qui prennent en compte l'âge du joueur et le temps passé dans ces clubs formateurs. Concrètement, l'AFC Tubize - relégué en Division 1 amateurs (la troisième division) - devrait donc engranger pas loin d'un million d'euros avec ce transfert record, ce qui renflouera assurément les caisses d'un club en situation difficile.

