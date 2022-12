En cette fin d'année, Trends Tendances pose des questions très concrètes concernant la crise économique et énergétique. Les factures arrivent et s'accumulent, leurs montants sont en perpétuelle augmentation... Que faire quand on perd pied, quand on n'arrive plus à payer ?

Le montant d'une facture est trop important à payer en une fois ? Plutôt que de laisser pourrir la situation, contacter directement son émetteur afin de lui demander si un échelonnement est envisageable. Dites-vous bien que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Même s'ils ne sont pas tenus d'accepter, comme le précise France Kowalsky, fournisseurs d'énergie et créanciers se montreront plus compréhensifs face à une telle demande plutôt qu'à un impayé.

Si jamais votre demande est acceptée par le créancier, faites-lui une proposition crédible, c'est-à-dire une que vous être certain de pouvoir tenir ! Rien ne sert de promettre de payer en trois fois, si dès la deuxième mensualité vous vous apercevez que vous n'y arrivez pas.

Sortir la tête hors de l'eau

Afin de vous sortir de la spirale des "impayés-rappels-intérêts de retard", vous pouvez demander une aide extérieure, c'est-à-dire à un service de médiation de dettes. Ce mot vous fait peur ? Ne vous laissez pas impressionner, comme le souligne le site Tropdedettes.be : "les services de médiation de dettes sont des services professionnels capables de discuter avec les créanciers et les huissiers de justice. Leur accompagnement est gratuit et, à chaque étape, ils peuvent vous conseiller. "

De plus, n'attendez pas d'être complètement noyé par les rappels de retards pour faire appel à ce type de service. Une seule facture suffit. Et dites-vous bien qu'au plus tôt vous demanderez de l'aide, au plus vite vous vous en sortirez.

Pour faire appel à eux, vous pouvez contacter le CPAS de votre commune qui vous renseignera ou vous pouvez rechercher par vous-même. Suivant le cas, ce service pourra "soit vous conseiller, soit négocier à votre place avec les différents créanciers", précise France Kowalsky, experte juridique chez Test-Achats.

Pour que cela ne se reproduise plus

Lister vos dépenses, c'est-à-dire faire la liste de vos factures périodiques: quels sont vos frais annuels, trimestriels, mensuels... Ce petit exercice vous aidera à déjà y voir plus clair."Prenez le temps de faire le total des dépenses périodiques telles que votre assurance, certaines taxes, votre facture d'eau, votre budget vacances, la rentrée des classes ou encore les cadeaux de Noël. En plus des dépenses certaines et prévisibles, vous aurez également une épargne de précaution et de confort", détaille France Kowalsky.

Une fois cette liste faite, examinez les montants des frais annuels ou trimestriels (tous les frais que vous avez et qui ne sont pas dus tous les mois) et ramenez chaque montant sur un mois. Par exemple, une assurance habitation que vous payez annuellement, prenez le montant et divisez-le par 12. Une assurance auto trimestrielle, divisez-le par 3, et ainsi de suite.

A la fin, additionnez tous ces montants et vous aurez une idée de la provision à mettre de côté chaque mois afin de ne plus être pris au dépourvu lorsque la facture tombera.

Finalement, établissez-vous un budget mensuel à ne pas dépasser. Si vous avez besoin d'aide, le site bruxellois Tropdedettes.be vous donne des pistes afin de dresser ce fameux budget.

