Pour la sixième année consécutive, le jury de sélection SE'nSE (Seed Equity & Sustainable Entrepreneurship) a sélectionné quatre jeunes entreprises à impact environnemental élevé qui se partageront 150.000€ sous forme de prêts subordonnés convertibles. Parmi les 23 dossiers de candidatures reçus, ces quatre projets étaient les plus convaincants pour leur impact positif élevé sur l'environnement, leur fonctionnement durable et la solidité de leur projet entrepreneurial. Tous démontrent par ailleurs le potentiel d'un développement à l'international.

Il s'agit de 4 startups actives dans des secteurs aussi divers que l'énergie, l'alimentation, le transport maritime et la santé/l'hygiène. Parmi les gagnants on retrouve Bright Energy qui a pour ambition de remplacer les générateurs diesel polluants par des batteries électriques intelligentes et économiquement compétitives sur chantiers de construction. Une innovation qui pourrait faire réduire les 214 millions de tonnes la quantité de carburant consommée annuellement dans le secteur. Mais aussi Ecopoon, une gamme de couverts comestibles et écologiques conçu à Liège et qui espèrent remplacer 32,8 tonnes de couverts jetables ou encore Toqua qui aide les compagnies maritimes à réduire leur consommation de carburant grâce au machine learning et à des applications. Toqua vise ainsi entre 10 et 20% de réduction de carburant. Appliqué à 1/3 de la flotte européenne, dans 5 ans, les émissions diminueraient, annuellement, de 18.9 millions de tonnes de CO2 (l'équivalent des émissions CO2 de la Bolivie).

Et enfin, il y a Tulipal une start-up propose des solutions qui simplifient la vie des personnes menstruées et qui ont un impact environnemental et sociétal positif comme leur dispositif 2en1 pour nettoyer et stériliser la coupe menstruelle. L'utilisation de la cup, qui doit être nettoyée 3 à 4 fois par jour, comporte en effet des contraintes qui freinent certaines femmes, telle que leur nettoyage dans les lieux non équipés d'un lavabo privatif, et leur stérilisation régulière à la maison.

