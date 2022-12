Forte de ses 80 employés, Nodalview veut accélérer sa croissance. Elle lève 4 millions d'euros pour se renforcer sur ses marchés européens et continuer à aider les agents dans leur digitalisation.

La crise ? Quelle crise ? Pour la scale-up bruxelloise Nodalview, tout semble bien tourner, malgré le ralentissement du marché immobilier bruxellois. La jeune pousse continue sa croissance et annonce une levée de fonds de 4 millions d'euros, ce qui porte ses levées à quelque 10 millions d'euros depuis sa création en 2016.

Il faut dire que Nodalview s'est immiscée sur un créneau visiblement porteur. Elle propose des solutions de digitalisation du marketing immobilier. Elle transforme les smartphones en "super machines de marketing visuel". Ceci offre aux agents immobiliers de multiples options pour mettre en avant leurs biens en ligne. Nodalview permet aux agents de valoriser des biens avec des photos descriptives et retouchées automatiquement, des visites virtuelles immersives à 360°, des vidéos attrayantes et des plans schématiques 2D, ce qui garantit une visibilité maximale au bien à un moment où les acheteurs se font plus rares.

La plateforme offre également une solution d'aide à la vente qui permet aux agents d'entrer en contact avec des prospects potentiels, d'une manière moderne, en réutilisant ces visuels de haute qualité. Les agents peuvent se connecter en ligne avec leurs prospects et les guider à distance à travers plusieurs propriétés. Totalement immergés dans une vue à 360°, ils peuvent filtrer et présenter les propriétés qui correspondent le mieux à leurs critères de recherche et établir une connexion humaine tout en calibrant l'intérêt des candidats.

Futur acteur européen qui compte

La firme revendique l'usage de sa solution sur plus d'un million de biens (dont 400.000 sur les 12 derniers mois) répartis dans 30 pays. "Tous pilotés depuis la Belgique, se réjouit Thomas Lepelaars, fondateur CEO de Nodalview. Nous n'avons qu'une personne hors de Belgique, à Paris. Tout le reste se fait d'ici." L'équipe compte désormais 80 personnes et génère un chiffre d'affaires de "plusieurs millions d'euros" se contente de répondre l'entrepreneur.

Le modèle de Nodalview ? Un abonnement qui commence à 100 euros par mois pour les petites agences immobilières. Et elle revendique 5.000 clients pour 12.000 agents qui l'utilisent. "Pour nous, c'est déjà bien, mais cela ne représente toujours pas 5% de parts de marché au niveau européen, continue le patron de Nodalview. Cela signifie que l'on a encore de belles opportunités de croissance." Et c'est l'objectif de la levée de fonds à 4 millions : aller plus en profondeur sur les marchés où la scale-up est active, dont la France, la Suisse, l'Espagne ou le Portugal. La Belgique ne représente qu'une quinzaine de pour cent de son business.

En même temps que la levée de fonds réalisée auprès des actionnaires existants (PROfounders Capital, Kfund et Volta Ventures) et de finance.brussels, Nodalview annonce un rebranding. Bref, presque un nouveau départ pour cette scale-up qui compte, aujourd'hui, parmi les plus en vue à Bruxelles.

