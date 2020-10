Quatre Makro sur les six que compte la Belgique sont fermés ce samedi en raison d'un mouvement de grève, a indiqué par communiqué la direction de la chaîne de magasins. Ceux de Alleur et Lodelinsart ont effectivement gardé portes closes, a confirmé samedi matin Raymond Vrijdaghs, secrétaire permanent CNE, à l'agence Belga.

La grève est menée en front commun et le personnel est présent devant les établissements pour soutenir les délégués, a précisé M. Vrijdaghs. "L'objectif n'est pas forcément de poursuivre la grève, il s'agit d'un premier coup mais nous attendons des nouvelles de la direction."

La direction de Makro se dit, quant à elle, "surprise" par la grève de ce samedi. "Le résultat des succès commerciaux de Makro est toujours assombri par des coûts structurels élevés. Suspendre les initiatives de réduction des coûts serait donc irresponsable et ne bénéficierait pas à l'emploi", a expliqué Vincent Nolf, CEO de Makro Cash and Carry Belgium, confirmant poursuivre ses projets.

La direction regrette qu'"aucune initiative n'ait pu être discutée en profondeur à ce jour au sein d'un conseil d'entreprise extraordinaire", et ce "malgré les diverses tentatives de la direction pour instaurer un dialogue social". M. Nolf invite dès lors les syndicats à venir à la prochaine réunion de concertation le 22 octobre.

La direction de Makro a annoncé début septembre qu'elle ne prolongerait pas 100 à 200 contrats temporaires dans le courant de l'année prochaine et qu'elle envisageait une série de modifications d'organisation dans ses six magasins (Deurne, Eke, Machelen, Leeuw-Saint-Pierre, Alleur et Lodelinsart).

Depuis l'annonce de début septembre, des mouvements de grève ont éclaté, les syndicats exprimant ainsi leur mécontentement face aux "refus répétés de la direction d'ouvrir une concertation".

Le secrétaire permanent CNE ne disposait pas encore d'informations sur les magasins situés en Flandre.

La grève est menée en front commun et le personnel est présent devant les établissements pour soutenir les délégués, a précisé M. Vrijdaghs. "L'objectif n'est pas forcément de poursuivre la grève, il s'agit d'un premier coup mais nous attendons des nouvelles de la direction." La direction de Makro se dit, quant à elle, "surprise" par la grève de ce samedi. "Le résultat des succès commerciaux de Makro est toujours assombri par des coûts structurels élevés. Suspendre les initiatives de réduction des coûts serait donc irresponsable et ne bénéficierait pas à l'emploi", a expliqué Vincent Nolf, CEO de Makro Cash and Carry Belgium, confirmant poursuivre ses projets. La direction regrette qu'"aucune initiative n'ait pu être discutée en profondeur à ce jour au sein d'un conseil d'entreprise extraordinaire", et ce "malgré les diverses tentatives de la direction pour instaurer un dialogue social". M. Nolf invite dès lors les syndicats à venir à la prochaine réunion de concertation le 22 octobre. La direction de Makro a annoncé début septembre qu'elle ne prolongerait pas 100 à 200 contrats temporaires dans le courant de l'année prochaine et qu'elle envisageait une série de modifications d'organisation dans ses six magasins (Deurne, Eke, Machelen, Leeuw-Saint-Pierre, Alleur et Lodelinsart). Depuis l'annonce de début septembre, des mouvements de grève ont éclaté, les syndicats exprimant ainsi leur mécontentement face aux "refus répétés de la direction d'ouvrir une concertation". Le secrétaire permanent CNE ne disposait pas encore d'informations sur les magasins situés en Flandre.