Quatre magasins de l'enseigne au lion (Trois à Bruxelles, l'autre à Jambes) sont en grève ce mercredi après l'échec des négociations entre les syndicats et la direction, révèle Le Soir.

Les quatre magasins concernés sont ceux de Flagey, Westland et de Veeweyde (Anderlecht) et celui de Jambes (Namur). Il est fort probable que d'autres établissements suivent le même chemin, après l'échec des négociations sur les conditions financières et de travail entre les syndicats et la direction du groupe. Le Soir explique, via Delphine Latawiec, secrétaire nationale du commerce de la CNE, que le mouvement pourrait faire tache d'huile du côté de la concurrence, chez Carrefour.

Le secteur, en première ligne face au coronavirus, est sous tension depuis le début de la crise mais aussi depuis l'échec des négociations le week-end dernier entre le front commun syndical et Comeos.

Plus d'informations rapidement.

