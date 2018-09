Quand les assistants vocaux s'enrouent

"Ok Google, demande à Trends-Tendances les dernières infos économiques ", " Alexa, allume la télévision ", " Dis Siri, ajoute des spaghettis à ma liste de courses "... Et si demain, notre quotidien était fait de toutes ces petites injonctions vocales ? D'après l'entreprise d'analyse publicitaire comScore, entre un tiers et la moitié des accès au Web pourraient en effet se faire par la voix d'ici 2020. Alors les géants de la tech ne cessent de perfectionner leurs assistants personnels. Google et Google Home, Amazon et Alexa, Apple et Siri, Microsoft et Cortona, etc. : tous tentent d'inonder les foyers de leurs enceintes connectées. Leur promesse ? Un quotidien simplifié et des réponses personnalisées, au plus près des besoins.

...