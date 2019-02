Quand le monde de l'entreprise s'inspire des sportifs professionnels

Capitaine des Waterloo Ducks, plus de 250 sélections en équipe nationale, vice-champion olympique, champion du monde 2018 et élu meilleur joueur de la planète en 2016. Nul doute, John-John Dohmen est un expert en hockey, le sport qu'il pratique depuis son enfance. Mais cette expertise n'intéresse pas que les supporters et ses coéquipiers sur le terrain. Depuis maintenant deux ans, le jeune homme de 31 ans est régulièrement invité par les entreprises pour des séminaires et des conférences. Il n'y parle évidemment pas tactique ou maniement du stick mais plutôt des valeurs qui lui ont permis d'obtenir un tel niveau. Feed-back, travail en équipe, se donner pour l'autre, comment se fixer un objectif... Des thématiques fréquentes dans le monde sportif mais qui résonnent aussi dans la gestion d'une entreprise. Et ce, peu importe la taille ou le secteur de la société. " J'ai déjà donné une grosse vingtaine de conférences, explique John-John Dohmen. J'ai été invité aussi bien chez des groupes comme L'Oréal ou BNP Paribas Fortis que dans des plus petites entreprises. Ce que j'évoque parle à tout le monde. J'explique, par exemple, tout notre parcours d'avant les Jeux de Rio, où nous sommes partis de nulle part et où nous n'avions que peu d'ambitions, jusqu'à notre médaille d'argent. Je parle aussi largement de l'année...