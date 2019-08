Même à l'arrêt, une voiture électrique ou hybride deviendra utile. Comme unité de stockage pour alimenter en électricité la maison ou le réseau. Mitsubishi va bientôt proposer un package électrique maison-voiture. Et d'autres constructeurs s'y intéressent de très près.

Le Salon de l'Auto n'est plus le seul salon où l'on discute de bagnoles. L'an prochain, par exemple, Beherman Motors, l'importateur belge de la marque Mitsubishi, entend ouvrir un stand à Batibouw, le salon de la construction et de la rénovation. L'importateur y proposera une installation destinée aux acheteurs du SUV Mitsubishi Outlander, une voiture hybride rechargeable : des panneaux solaires, une batterie fixe et une unité de contrôle, le tout à installer dans la maison. Ce dispositif permettra à la fois de charger son véhicule avec l'électricité solaire accumulée pendant la journée dans la batterie fixe de la maison et, à l'inverse, d'alimenter la maison le soir à partir de la voiture. Ce package est appelé DDH (Dendo Drive House).

