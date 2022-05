Quality Assistance, basé à Thuin, vient d'annoncer un investissement de 20 millions d'euros pour mener à bien un projet appelé Mitose et qui a plusieurs finalités.

Voici une autre belle histoire wallonne. En croissance régulière, Quality Assistance, basé à Thuin, vient d'annoncer un investissement de 20 millions d'euros pour mener à bien un projet appelé Mitose et qui a plusieurs finalités. D'une part, doubler la surface opérationnelle dans l'espace que le laboratoire occupe sur le Technoparc de Thudinie. D'ici à 2024, il veut construire 6.000 m2 de surfaces supplémentaires avec la création d'une centaine d'emplois très qualifiés. D'autre part, dédier une partie de ce nouvel espace à la création d'une école propre à l'entreprise pour permettre à l'ensemble de ses employés de progresser et d'atteindre un haut niveau mais aussi pour répondre à la pénurie de talents en formant des jeunes diplômés. Quality Assistance est, pour rappel, spécialisé dans les recherches sous contrat. Il aide les centres R&D des sociétés pharmaceutiques dans la mise au point de nouveaux médicaments, notamment en développant des protocoles et des systèmes d'analyse qui évaluent la qualité, l'efficacité et la sécurité de ces nouvelles molécules. Il est le leader européen du secteur.