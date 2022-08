La compagnie aérienne australienne Qantas a demandé à ses dirigeants de travailler comme bagagistes pendant les trois prochains mois pour pallier le manque de personnel. La compagnie est à la recherche d'au moins 100 volontaires dans les aéroports de Sydney et de Melbourne.

Les managers de Qantas sont appelés à charger et décharger les bagages pendant trois ou cinq jours par semaine.

Comme en Europe, le secteur est confronté à une pénurie de personnel. De nombreux emplois ont été supprimés pendant la pandémie de coronavirus et les compagnies peinent désormais à faire face à la hausse de la demande.

Qantas a été fortement touchée par la crise du coronavirus. Pendant la pandémie, l'Australie a imposé des mesures de quarantaine strictes et a maintenu ses frontières fermées pendant des mois.

